Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:23
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

В России курс рубля развернулся на 180 градусов

41.5т
Читать материал на украинском

В России заметно вырос курс доллара. А рубль, уверенно укреплявшийся всю прошлую неделю, в пятницу к закрытию торгов на Мосбирже обвалился до 74,38 руб./$.

При этом максимально сильной российская валюта была еще днем в четверг – тогда курс был 72,68 руб./$. То есть, за один день доллар подорожал на 1,70 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Биржевики советуют спекулянтам срочно покупать иностранную валюту.

Стоимость доллара на бирже в России

Стоимость доллара на бирже в России

Также рубль заметно подешевел относительно евро. Курс евро с 79,09 руб./евро в четверг к закрытию торгов взлетела до 81,45 руб./евро.

Стоимость евро на бирже в России

Стоимость евро на бирже в России

При этом официальный курс валют в России на пятницу, 1 мая, Центробанком РФ был установлена на уровне 72,72 руб./$ и 79,11 руб./евро. То есть, в реальности российская валюта упала сильнее, чем предполагали в ЦБ РФ.

Официальный курс валют в РФ

Официальный курс валют в РФ

cbr.ru

Почему укреплялся рубль

Очевидно, что рубль, крайне зависящий от мировых цен на нефть, не может дорожать, когда стоимость сырья падает. И это на самом деле так.

По итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

Таким образом российский рубль действительно укрепляется вопреки дешевой нефти. Но делается это за счет "проедания" валютных запасов Кремля.

В Deutsche Bank подсчитали, что если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель, резервы Фонда национального благосостояния России (ФНД, резервный фонд страны) исчерпаются чуть более чем за два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России евро доллар курс валют рубль
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
15
Смешно
35
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
х.....с ним!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги