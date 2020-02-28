В России обвалился курс рубля: сколько стоит

В России продолжается неконтролируемое падение стоимости рубля. В пятницу, 28 февраля, стоимость евро превысила 74,5 руб.

С момента последний сделки в четверг курс евро вырос на 2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые с 29 августа 2019 года.

Также рубль в очередной раз упал по отношению к доллару – курс достиг отметки 67,5 руб/$, что на 1,4 рубля больше, чем в предыдущий день.

Курс рубля

Аналитики падение рубля объясняют как угрозой пандемии коронавируса (она ускоряет падение цен на нефть), так и нарастанием конфликта России и Турции.

"Добавился геополитический фактор: обострение ситуации в Сирии, где армия Турции понесла значительные потери от удара правительственных сил. 33 военнослужащих Турции погибли накануне в результате авиаудара сирийских войск в провинции Идлиб, при этом Минобороны РФ заявило, что турецкие войска, попавшие под удар, не должны были находиться в этом районе, и что Анкара не уведомила Москву заранее об их местонахождении. США осудили действия Дамаска и обещали быть рядом со своим союзником по НАТО", – говорится в публикации на ProFinance.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

Паника, вызванная эпидемией коронавируса, больно ударила по экономике России. В четверг, 27 февраля, буквально за полдня курс доллара поднялся на 32 копейки – до 65,79 руб.

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