В РФ заявили о "готовности США к войне" из-за "Северного потока-2"

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил, что США ради остановки "Северного потока-2" готовы даже пойти на военные действия. При этом технически газопровод якобы можно достроить за месяц.

"США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку-2". Это позиция принципиальная", — цитирует Танкаева издание Lenta.ru. Он рассказал, что такова позиция действующего главы Белого дома Дональда Трампа, а как себя поведет Джо Байден в случае признания результатов выборов, пока неясно.

"Следующая администрация будет тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления", – отметил Танкаев.

Член Торгово-промышленной палаты подчеркнул, что с технической точки зрения на завершение строительства трубопровода нужен всего месяц и "проблема здесь абсолютно политическая".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.