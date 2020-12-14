В Раде разгорелись торги за бюджет: на кону должность для Витренко и репутация Разумкова

Верховная Рада должна 15 декабря рассмотреть проект бюджета на 2021 год, заявил спикер Дмитрий Разумков. И хотя голосование уже анонсировано, торги за поддержку депутатов все еще продолжаются. Мажоритарщиков интересует Фонд регионального развития, отдельные депутатские группы не хотят поддерживать бюджет, если на должность министра энергетики назначат Юрия Витренко, в то же время назначения министром образования Сергея Шкарлета неожиданно поддержал ряд "слуг народа". Говорят, мол, так их попросили ректоры.

О том, как в стенах парламента торгуются за бюджет страны на 2021 год, читайте в материале OBOZREVATEL.

И.о. министра образования Сергей Шкарлет сможет лишиться неприятной приставки и занять полноценное место в кресле. Его неожиданно поддержали ректоры (в первую очередь аграрных вузов). Поговаривают, что, вполне возможно, взамен получат поддержку от Минобразования.

Бывший менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, который судится с экс-работодателем за премию, может занять кресло министра энергетики. Вот его назначения может вызвать бурную реакцию. Витренко не поддерживает часть энергетических компаний, а вместе с ними и приближенные нардепы.

"На согласительном совете специально не рассматривали кадровые вопросы. Вечером будет фракция, там могут обсудить. Сейчас по Шкарлету есть позиция, а вот по Витренко зависит от того, без кого не будет хватать голосов. Одна группа против него, другая – поддерживает", – рассказывает собеседник в "Слуге народа".

К сожалению, война министра здравоохранения Максима Степанова за высокие зарплаты врачей и медсестер проиграна. По информации OBOZREVATEL, бюджет Минздрава резко повышать не собираются. Мол, нет денег. Кстати, сам Степанов столкнулся с очень сильным противостоянием. Когда он начал требовать поднять зарплату врача до 23 тысяч, его же коллеги из соседних ведомств распространили информацию, что Степанов развернул "кампанию на премьера". Хотя, министр действительно отстаивал зарплаты.

Еще один камень преткновения – деньги на "места" и Государственный фонд регионального развития хотят наполнять, в том числе, за счет денег, полученный в результате легализации и запуска казино в 2021-м. И ряд депутатов (в первую очередь можаритарщиков) с этим не согласен.

Впервые OBOZREVATEL рассказали о возможном срыве бюджета еще после местных выборов. Тогда депутаты начали через знакомых журналистов распространять тезис о том, что группа, которая симпатизируют бывшему собственнику уже государственного банка, будет саботировать голосование.

Хотя приближенные к спикеру Дмитрию Разумкову депутаты говорят: все посчитали, голосов хватит (даже с запасом). Разумков лично заявлял о том, что "голосование под елочку" попытаются избежать, об этом же говорили и во фракции "слуг". И сейчас выхода нет: придется голосовать на этой неделе. Рассмотрение бюджета во втором чтении уже предусмотрели в расписании на 15 декабря.

Что интересно, в Верховной Раде такое позднее голосование решили "повесить" на Кабмин. Мол, там слишком долго готовили документ ко второму чтению, не было времени ознакомиться с финальной версией.

Кабмин же оказался под давлением МВФ. Кредиторы согласовывали каждую цифру и добились своего. Дефицит бюджета снизили, а расходы на социалку урезали. Например, из Пенсионного фонда заберут ранее обещанные 8,5 млрд грн. OBOZREVATEL еще несколько недель назад писал о том, что это может привести к переносу мартовского осовременивание пенсий, а на днях в своем интервью эту информацию подтвердил и министр финансов Сергей Марченко.

Также Кабмин согласился перенести повышение минимальной зарплаты с 1 июля на 1 декабря 2021-го. Торги с МВФ закончились победой для правительства, как говорят само правительство. Но вместе с тем проиграли рядовые украинцы, доходы которых зависят от размера минимальной зарплаты и пенсии.

Кстати, голоса "Довиры" (ее связывают с Андреем Веревским, владельцем "Кернел") за бюджет также будут зависеть от того, станет ли Витренко министром, или нет. Сейчас от его назначения зависят голоса десятков депутатов. И если бюджет не примут, это станет сильнейшим ударом по репутации Разумкова (у которого, кстати, амбиции в кресле главы парламента не заканчиваются).

И если нардепы не договорятся между собой, как и в случаем с переговорами Кабмина с МВФ, пострадают все украинцы. Без принятого бюджета на 2021-й страна работать не будет, под угрозой финансировании окажутся все статьи расходов.