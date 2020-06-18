"Слуга народа" второй раз провалила голосование за новую программу правительства

Андрей Довгань Mакроэкономика 11:12, 18.06.2020 Обновлено: 11:18, 18.06.2020

В Верховной Раде второй раз подряд не хватило голосов для голосования за программу деятельности правительства.

Голосование состоялось на заседании в четверг, 18 июня. "За" проголосовали лишь 207 народных депутатов. Из них фракция "Слуга народа" дала 176 голосов.

Если бы программу утвердили, Кабинет министров получил бы "иммунитет" на 1 год, чтобы ее выполнять. А так правительство могут отправить в отставку в любой момент.

Результаты голосования
Телеканал "Рада"

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