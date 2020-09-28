Комитет Рады провалил предвыборное обещание "слуг" по лишению СБУ контроля за экономикой

Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике одобрил проект закона, который оставляет за СБУ функцию предупреждения и прекращения коррупционных и экономических преступлений.

Голосование состоялось на заседании в понедельник, 28 сентября, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, такой законопроект "де-факто оставит экономику как подразделение" Службы безопасности. Народный избранник раскритиковал это, отметив, что для принятия "нормальной редакции" закона не хватило одного голоса.

"То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ. Именно то, на которое жалуется бизнес", – написал Железняк.

Он считает, что такая редакция законопроекта сделает невозможной реформу и станет "обычной профанацией".

Также политик поделился скриншотом текста Закона "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины".

"Для обеспечения выполнения возложенных на Службу безопасности Украины задач в Центральном управлении Службы безопасности Украины и подчиненных ему органах в соответствии с законом создаются и действуют функциональные подразделения... контрразведывательной защиты экономики государства", – сказано в тексте.

В свою очередь глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал в Facebook, что еще в январе 2019 года команда Владимира Зеленского обещала лишить СБУ полномочий вмешательства в бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала законопроект №3087-Д о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно будет расследовать преступления в сфере государственных финансов и заменит налоговую милицию.