В Польше заявили о самом масштабном в истории числе заробитчан: приехало полмиллиона украинцев

В Польше количество зарегистрированных работающих иностранцев достигло 689 тыс. человек. Из них 507 тысяч украинцев, 46,2 тысячи белорусов и 11,1 тысячи граждан Грузии.

"Такого масштаба в нашей истории не было", – заявила глава соцстраха Польши Гертруда Усьцинская, передает bankier.pl. С марта количество иностранцев, застрахованных с помощью соцстраха, упало на 10%, но затем оно начало расти после открытия границы с Польшей в июне.

"Анализируя последние данные, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили уровень февраля. Мы уже наверстали убытки, и это позитивная новость в контексте системы социальной защиты и рынка труда", – отметила Усьцинская.

Анализ соцстраха Польши показывает, что долгосрочной тенденцией на протяжении 16 лет является устойчивый рост числа иностранцев, законно проживающих и работающих в Польше. В настоящее время около 75% из них украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.

Украинский назвали шесть основных признаков того, что агентство по трудоустройству за рубежом является фиктивным и ему не стоит доверять.