В отношениях с МВФ команда Зеленского действует подобно правительству Януковича, – Аслунд

Правительство президента Украины Владимира Зеленского повторяет политику четвертого главы страны Виктора Януковича в сотрудничестве с Международным валютным фондом – тормозя реформы, пытаются получить деньги, поэтому в ближайшее время Украина рискует не получить ни одного кредита.

Об этом в колонке "Ситуация мрачная. Почему Украина вряд ли получит транш МВФ", которую публикует издание НВ, пишет американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"С марта 2020 года президент руководил не только откатом реформ, которые проводят его, но и реформ, начатых его предшественником Петром Порошенко", – отмечает эксперт.

"Если Зеленский полностью не изменит свою политику и кадры, я сомневаюсь, что МВФ будет предлагает его правительству кредиты", – отметил он.

Он отметил, что представители правящей и правительственной команды выражают совершенно неуместный оптимизм относительно продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и получения Украиной очередного транша. "Реальная ситуация, в которой находится Украина, гораздо мрачнее", – предостерегает Аслунд.

"Проблемы, окружающие команду Зеленского, тревожно накапливаются. Если украинское правительство в корне не пересмотрит свою текущую экономическую политику и политическую траекторию, оно вряд ли получит какие-либо средства МВФ, Всемирного банка или Европейского Союза, пока Владимир Зеленский остается президентом. Проблемы, с которыми сталкивается его команда, многочисленные и глубокие", – отметил Андерс Аслунд.

Он напомнил требования МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной: независимость Национального банка Украины; преодоление коррупции и продолжения работы антикоррупционных органов; судебная реформа. По всем этим направлениям работа была провалена – руководство НБУ изменили на людей из окружения Зеленского, работа антикоррупционных органов заблокирована из-за решения Конституционного суда, судебная реформа фактически остановлена. Также правительство Зеленского не выполняет и другие требования МВФ по улучшению корпоративного управления и внесения изменений в закон о Фонде гарантирования вкладов.

По его словам, правительство Зеленского также не предоставило убедительных предложений о том, как развеять опасения МВФ, вызванные невыполнением Украиной обязательств.

"Зеленский, похоже, не понимает, что МВФ серьезно относится к своим условиям и не хочет, чтобы к нему относились лишь как к источнику дешевых кредитов. В отличие от украинского правительства, оно сосредоточено на структурных реформах, которые позволили бы украинской экономике расти со скоростью от пяти до восьми процентов в год, а не минимальными темпами", – отметил экономист.

"Похоже, что у президента больше нет господствующего парламентского большинства, и он не заинтересован в формировании реформистского", – также добавил он.

"К сожалению, это знакомая история. В отношениях с МВФ команда Зеленского все больше действует подобно украинскому правительству Януковича 2010-2014 годов, который заключил летом 2010 года резервное соглашение, но так и не получил следующих траншей", – напомнил Андерс Аслунд. Он добавил, что администрация Януковича не беспокоилась о реформах, а только два раза в год отправляла пол дюжины высокопоставленных в Вашингтон для переговоров с МВФ и правительством США.

"Окружение Зеленского страдает той же проблемой. Они не слушают того, что на самом деле говорит МВФ. Вместо этого им кажется, что официальные представители МВФ очень вежливые к ним и внимательны к Украине. Это их приводит к совершенно неправильному выводу, что Украина получит дешевые кредиты. Мне часто хочется, чтобы сотрудники МВФ повышали голос, чтобы их понимали лучше", – подытожил Андерс Аслунд.