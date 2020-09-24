В НБУ заявили о проблемах с кредитом от МВФ

Украине потеряла шанс получить два транша от МВФ по программе stand by до конца 2020 года. Теперь стране нужно стараться получить один, поскольку к нему привязан бюджет-2021.

Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и интервью "Интерфакс-Украина".

"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать – это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", – сказал Сологуб.

По его словам, задержка с международным финансированием связана со сменой в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления (сейчас Нацбанк возглавляет Кирилл Шевченко).

"Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев. И причем во время этих 6-9 месяцев должен быть clean track record (безупречная деятельность, – Ред.)", – считает Сологуб.

Рассказал о противоречиях в бюджете

Сологуб также сообщил, что Нацбанк предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$1. Замглавы НБУ добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с Фондом, и вызывает сомнения возможность его финансирования.

Он также напомнил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

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