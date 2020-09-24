В НБУ заявили о проблемах с кредитом от МВФ
Украине потеряла шанс получить два транша от МВФ по программе stand by до конца 2020 года. Теперь стране нужно стараться получить один, поскольку к нему привязан бюджет-2021.
Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и интервью "Интерфакс-Украина".
"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать – это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", – сказал Сологуб.
По его словам, задержка с международным финансированием связана со сменой в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления (сейчас Нацбанк возглавляет Кирилл Шевченко).
"Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев. И причем во время этих 6-9 месяцев должен быть clean track record (безупречная деятельность, – Ред.)", – считает Сологуб.
Рассказал о противоречиях в бюджете
Сологуб также сообщил, что Нацбанк предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$1. Замглавы НБУ добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с Фондом, и вызывает сомнения возможность его финансирования.
Он также напомнил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 августа в МВФ напомнили Украине условия нового транша, но так и не определили даты.
10 сентября представитель МВФ Джерри Райс не смог назвать дату миссии фонда в Украине для транша stand by. Он заявил, что дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.
17 сентября глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить транш МВФ в декабре 2020 года.
Позже министр финансов Сергей Марченко опроверг эту информацию и сказал, что данными о дате следующего транша он не владеет. Он также опроверг информацию о паузе в сотрудничестве с МВФ.
Правительство Украины внесло в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год с дефицитом 270 млрд гривен, или 6% прогнозного ВВП. Его предлагается профинансировать на 208 млрд грн за счет ОВГЗ, на $1,1 млрд – за счет внешних займов, на 6 млрд грн – за счет приватизации. Общие потребности в заимствованиях оцениваются в 685 млрд грн, или $23,5 млрд.
Украина, скорее всего, не получит транш МВФ в сумме $700 млн до конца 2020 года. Такой прогноз предоставили аналитики банка Morgan Stanley.