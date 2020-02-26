В НБУ считают, что резкое укрепление гривни – нормальное явление, а утверждения, что оно ничем не обосновано и вредно – манипулятивные.

Там заявили, что процесс влиял на экономику с нескольких сторон. С одной – ревальвация уменьшила доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров. С другой – укрепление гривни в 2019 году имело ряд положительных последствий, сообщили на странице регулятора в Facebook.

"Во-первых, оно способствовало снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования. Во-вторых, оно обусловило экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте", – объяснили в НБУ.

Ранее в Нацбанке заявили, что украинская экономика сейчас находится в намного лучшем состоянии, чем 5, 10 или 15 лет назад, а потому нельзя говорить, что ее "ухандохали".

В НБУ рассказали о курсе гривни

На курс гривни не влияли

В НБУ считают, что укрепление гривни увеличило доверие к национальной валюте, и заявили, что никоим образом не влияют на курс.

"Движение курса гривни обусловлено рыночными факторами. Мы только сглаживаем чрезмерные колебания на валютном рынке, но не противодействуем тенденциям. В прошлом году НБУ использовал благоприятную ситуацию на валютном рынке и в целом выкупил с рынка в резервы избыток валюты на сумму почти $8 млрд, что, кстати, практически вдвое превышает объем инвестиций нерезидентов в ОВГЗ", – сообщили в регуляторе.

Дефицита валюты нет

В Нацбанке отметили. что учетная ставка в Украине уже снижена до 11%, а вложения нерезидентов в ОВГЗ в последние месяцы замедлились. Но при этом дефицита валюты в стране не произошло. "Валютный рынок достаточно длительное время балансировался на уровне 24-25 грн/$ без значительных вложений иностранных инвесторов в государственные облигации", – сообщили в НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года глава Совета НБУ Богдан Данилишин обвинил правление Нацбанка в серьезных ошибках при составлении прогнозов. Более того – он заподозрил его в умышленном торможении украинской экономики.

В январе 2020 года украинские банки увеличили прибыль на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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