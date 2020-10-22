В Украине ускорится рост цен: НБУ озвучил цифры

В Украине НБУ спрогнозировал рост цен в 2020 году на 4,1%, при этом в следующем году инфляция составит уже 6,5%.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Инфляция достигнет нижней границы целевого диапазона 5% ± 1 в. п. в конце 2020-го и в дальнейшем будет ускоряться, говорится в сообщении.

"Учитывая слабую динамику потребительских цен в III квартале Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения – до 4,1%. Ускорение роста цен в конце этого года будет определяться прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожанием энергоносителей. Низкая база сравнения прошлого года также будет заметен статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", – объясняют в публикации.

В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также повышения минимальной зарплаты, будет способствовать внутреннему спросу.

"Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона будет временным. Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время Национальный банк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон", – поясняют в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.