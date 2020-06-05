Международные резервы Украины сократились – НБУ

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%. По предварительным данным, по состоянию на 1 июня, они составляли $25 млрд 371 млн.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка Украины. "В мае они уменьшились на 1,3%, впрочем остаются на уровне, близком к показателям начала года. Снижение резервов в течение прошлого месяца связано прежде всего с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу", – говорится в сообщении.

Резервы Украины

Что повлияло на резервы Украины

операции правительства по управлению госдолгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1476,1 долл. Из этой суммы 1009,2 долл. уплачено по ОВГЗ, 337,7 долл. – по ОВГЗ, номинированным в валюте, 60 млн долл. – по обязательствам перед МВФ, остальные средства – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами;

операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 долл. Интервенции по продаже валюты не проводились;

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – добавили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последний год курс доллара в Украине вырос на 51 копейку, минимальная зарплата – на 550 грн, а минимальная пенсия – на 141 грн. В то же время литр бензина А-95 подешевел в среднем на 8,5 грн, газ для населения – почти вдвое, а вот килограмм гречки с почти 17 грн подорожал до 43 грн.