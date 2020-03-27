Чурий пояснил, что повлияет на курс доллара в Украине в ближайшее время

Главный фактор, который будет в ближайшее время влиять на курс гривни – это распространение коронавируса.

Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий во время брифинга в пятницу, 27 марта. По его словам, сейчас трудно сказать, как долго продлится такая ситуация.

Курс валют в Украине

"Мы постоянно обновляем наши прогнозы и видим, что ситуация динамическая. Сказать, какой она будет дальше – трудно. В одни странах мы видим замедление вируса, в других наоборот. Не совсем понятно, как ситуация будет разворачиваться в Украине. Но мы можем подготовиться к этому – правительство приняло определенные меры", – сказал Чурий.

Второй фактор, который влияет на курс гривни – это продолжение сотрудничества с МВФ.

"Результатом будет возможность получения финансирования от других наших международных партнеров. В ситуации мирового кризиса и неопределенности Украине нужно находиться под этим зонтиком международных финансовых организаций", – объяснил замглавы НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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