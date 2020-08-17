В НБУ сказали, когда ожидают второй транш МВФ

Ярослав Маркин Mакроэкономика 14:57, 17.08.2020 Обновлено: 14:57, 17.08.2020

НБУ ожидает, что в 2020 году Украина получит второй транш от МВФ. Эти деньги, в частности, уже учтены в свежем макропрогнозе от регулятора.

Об этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко сказал в интервью РБК-Украина.

"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений меморандума", – сказал руководитель НБУ.

По его мнению, Украина успешно движется по выполнению положений договора с МВФ, в частности структурных маяков.

"Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", – подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в пятницу, 12 июня, получила первый транш МВФ в рамках новой программы stand-by в сумме 2,1 млрд долларов.

Украине после окончания программы stand-by с МВФ могут больше не понадобиться следующие займы. Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

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