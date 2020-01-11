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11 января • обновлено в 12:27
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Как будут расти цены в Украине в 2020 году: в НБУ дали прогноз

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Нацбанк Украины в 2020 году продолжит снижать уровень инфляции. В планах – держать ее в пределах 5%.

Обесценивание гривни замедлилось с 9,8% в 2018 году до 4,1% по итогам 2019 года. Как заявили в НБУ, это результат монетарной политики, направленной на достижение ценовой стабильности.

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"Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою монетарную политику в поддержку инфляционной цели, установленной на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний ± 1 процентный пункт (т.е. не выходя за пределы 6% - 4%, – Ред.). Низкий уровень инфляции будет создавать условия для устойчивого экономического роста, дедолларизации экономики и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса и населения", – сообщили в НБУ.

Инфляция в Украине

Инфляция в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист назвал главные "ускорители" украинской экономики в 2019 году. Они обеспечили рост ВВП в третьем квартале года на $ 7,38 млрд.

В декабре 2019 года металлургия показала один из худших результатов работы за всю историю Украины.

Инфляция в Украине по итогам 2019 года составила 4,1%. По данным Госстата, это самый низкий показатель за последние 6 лет.

В Министерстве экономики ожидают, что в начале 2020 года в Украине может ослабеть гривна и вырасти инфляция.

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Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
инфляция Национальный банк Украины
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
"Дедоллоризации экономики..." Анафема! Дотянулся таки темнейший до Нацбанка Украины!
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