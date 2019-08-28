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В НБУ рассказали, как на Украину повлияет мировой кризис

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Несмотря на начинающийся в мире финансовый кризис, экономика Украины в ближайше время будет расти на 3% в год.

Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий в интервью изданию "The Page". По его словам, на нас не должна повлиять ни торговая война между США и Китаем, ни возможный спад экономики в Германии.

"Мы ожидаем рост экономики на 3% в 2019-2020 годах. И не вижу каких-либо препятствий, чтобы не достичь этого показателя. Прогнозы по урожаю зерновых хорошие. Конъюнктура на внешних рынках остается для нас благоприятной. Цены на зерно, пшеницу, кукурузу - на уровне предыдущих лет. Остается нормальная ситуация с ценами на металлопродукцию", – сказал Смолий.

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По его словам, негативне процессы могут частично повлять на Украину. Но у нас есть способы это смягчить.

"Продолжение сотрудничества с МВФ, которое даст доступ к внешнему финансированию более дешевого, чем размещение ценных бумаг, позволит нормально пройти пиковые выплаты, которые у нас есть в этом и следующем году", – объяснил глава НБУ.

В НБУ рассказали, как на Украину повлияет мировой кризис

hyser.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ ожидает замедления роста экономики и масштабных проблем в связи с торговыми войнами между США и Китаем.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, который 23 августа посетил Киев, сообщил, что вопрос экономики Украины будет обсуждаться на встречах стран G7. Как отметила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в Facebook, своей оценкой ситуации в Украине Малпасс фактически пригласил инвесторов в страну.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Тег
Экономика Украины
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