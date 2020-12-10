В НБУ рассказали, как на украинцев повлияет локдаун в январе

В Украине ужесточения карантина в январе (т.н. локдаун) практически не повлияет на рост цен и ситуацию в экономике. Инфляция будет расти в тех же темпах, а экономика наоборот, может постепенно перейти к восстановлению.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины, который опубликовали на официальном сайте ведомства. "Анонсированные правительством карантин на январь 2021-го, по оценкам Национального банка, будет несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию", – отметили в НБУ.

При этом в ноябре потребительские цены увеличились на 3,8% в годовом измерении. За месяц инфляция составила 1,3%. Как отмечает регулятор, это существенный показатель (НБУ ожидал меньшего роста цен).

На рост цен повлияли:

подорожание газа на европейском рынке;

рост цен на коммунальные услуги в Украине;

плохой урожай, из-за чего выросли цены на продукты;

высокий потребительский спрос.

"Карантин выходного дня" при этом слабо повлиял на ситуацию в экономике, хотя и ухудшил ожидания со стороны бизнеса и простых украинцев. Главные риски для украинской экономики: отказ от сотрудничества с МВФ; рост мировых цен на продукты; решения судов, которые ударят по доверию со стороны инвесторов и кредиторов; эскалация военной агрессии со стороны России.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. В Кабинете министров его назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.