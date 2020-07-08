В НБУ рассказали, что будет с курсом доллара осенью

Оснований для роста курса доллара в Украине нет, а НБУ пока не собирается запускать "печатный станок", хотя "пространство" для этого есть.

Об этом сказал глава совета Нацбанка Богдан Данилишин в интервью "Сегодня".

"На сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривни нет. Текущий счет, который определяет значение курса национальной валюты, является позитивным", – сказал Данилишин. По его словам, НБУ готов и дальше продавать и скупать валюту, чтобы сглаживать колебания курса.

При этом, каким будет курс осенью, не знает никто – все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

"Ситуация осенью будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, связанной с эпидемией коронавируса. Сейчас мы точно не можем сказать, будет ли вторая волна заболеваний и будут ли в связи с этим введены новые ограничения для работы предприятий. Но в целом тех сезонных колебаний на валютном рынке, которые наблюдались ранее, уже нет", – добавил экономист.

Что будет с эмиссией гривни

Данилишин заверил, что НБУ пока не планирует включать "печатный станок", чтобы увеличить объем гривни в обороте.

"Исходя из показателя насыщенности экономики Украины деньгами (соотношение денежной массы к ВВП) в Украине действительно есть пространство для увеличения объема денег, которые обслуживают экономические отношения. В то же время хочу подчеркнуть, что необеспеченной эмиссии гривни в Украине нет и не планируется", – подытожил Данилишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр экономического развития Игорь Петрашко требовал от Нацбанка "подогнать" курс гривни и уровень инфляции под параметры макроэкономического прогноза Кабмина. Об этом рассказал экс-глава Нацбанка Яков Смолий в интервью.

Бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что колебания курса гривни после его отставки было прогнозируемым. А сотрудничество Украины с МВФ будет зависеть от позиции нового руководителя Нацбанка.