В НБУ рассказали, что будет с экономикой Украины: прогнозы пересмотрели

Национальный банк Украины сохранил прогноз роста ВВП на 2020 год на уровне 6% и улучшил прогноз на 2021-й с 4% до 4,2%. При этом представитель регулятора уточнил: НБУ не будет участвовать в финансировании государственного долга.

"Прогноз ВВП на текущий год остается неизменным. Сокращение экономики по итогам года является следствием, прежде всего, тяжелого для бизнеса второго квартала, на который пришлись самые жесткие карантинные ограничения. В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений", – отмечается на сайте НБУ.

Согласно прогнозам центробанка, при том, что регулятор улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год до 4,2%, он одновременно ухудшил ожидания по росту показателя в 2022 году в 4% (в июльском прогнозе) до 3,8%.

"Основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса", – отметил НБУ.

Согласно прогнозам центробанка, государственный и гарантированный государством долг, который в этом году увеличился до 63% ВВП, в дальнейшем будет сокращаться на 2-3 процентных пункта ежегодно. Один из важных факторов для стабильности – продолжение сотрудничества с МВФ.

Отметим, ВВП – показатель, который характеризирует стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны. Чем выше этот показатель, тем:

быстрее растут зарплаты;

больше рабочих мест;

выше поступления в бюджет (а это деньги на медицину, образование и т.д).

НБУ не будет финансировать дефицит бюджета

На своем брифинге замглавы регулятора Юрий Гелетий опроверг, что Национальный банк будет финансировать дефицит бюджета, выкупая облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Наша позиция является неизменной – НБУ не принимает участие в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ на первичном рынке. Мы обрабатываем разные модальности нашего участия на вторичном рынке (…) Возможно, это будет роль маркет-мейкера на вторичном рынке, чтобы увеличить его глубину, ликвидность", – сказал он в ходе брифинга, передает Интерфакс.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.