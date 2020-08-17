В НБУ признали, что заявление Зеленского о долларе по 30 грн могло повлиять на курс гривни

Глава НБУ Кирилл Шевченко признал, что заявления политиков о возможном росте курса валют влияют на стабильность гривни.

При этом он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем нашумевшем высказывании не утверждал, что курс должен быть около 30 гривен/доллар, поскольку такой показатель изначально заложен в госбюджете. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Я внимательно отслеживаю заявления политиков относительно курса. Президент не говорил, что нам нужно стремиться к курсу 30 гривен за доллар. Он сказал, что в законе о госбюджете заложен курс 30, а текущий курс ниже. Это то, что сказал президент", – заявил Шевченко.

По его словам, когда формировался бюджет 2020 года, туда были заложены эти показатели по курсу на основании макропрогноза, сделанного еще в 2018 году, потом его в 2019 году обновили.

"Президент оперировал цифрами, заложенными в законе о бюджете, но не более того", – отметил глава Нацбанка.

При этом он признал, что на валютном рынке происходят всплески спроса из-за резких и неудачных заявлений первых лиц страны касательно курса.

"В курсовой политике есть фактор ожиданий. И любые заявления влияют на настроения. Но для этого у нас и есть политика плавающего курса. В прошлом месяце мы продавали валюту, чтобы сглаживать колебания, а в августе уже наоборот покупаем излишки валюты с рынка в резервы. Кстати, с начала года у нас положительное сальдо интервенций более 800 млн долларов США", – подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 8 июля заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры.

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