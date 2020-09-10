В НБУ пояснили, как будут контролировать цены в 2021 году

В НБУ заявили, что будут держать рост цен в Украине в 2021 году на умеренном уровне. А если инфляция вырастет, то ее будут возвращать в рамки посредством изменения учетной ставки (она влияет на стоимость кредитов и доходность по депозитам).

Таким будут основные принципы денежно-кредитной политики на следующий год, которые регулятор утвердил в четверг, 10 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Принципы работы НБУ на 2021 год:

НБУ будет продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также содействия устойчивым темпам прироста ВВП;

поддерживать инфляцию на уровне 5% с допустимым отклонением 1 п.п.;

НБУ не будет пытаться держать курс валют на определенном уровне; то есть курс доллара и евро "плавать".

"Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год – это сигнал бизнесу о последовательности нашей политики. Низкая и стабильная инфляция остается нашим приоритетом. В то же время НБУ ставит перед собой задачу не только поддерживать умеренные темпы роста цен, но и оживить банковское кредитования, способствовать удешевлению и удлинению срочности финансовых ресурсов для развития реального сектора экономики", – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Если инфляция будет становиться ниже, чем запланировано, НБУ будет опускать учетную ставку, чтобы "разогнать" инфляцию до нужного уровня.

"В случае более низкого, чем целевое, значения прогноза инфляции НБУ будет смягчать монетарную политику, удерживая ключевую ставку ниже нейтрального равновесного уровня, что будет способствовать оживлению деловой активности и, соответственно, возвращению ее к инфляционной цели", – сказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Как это будет влиять на цены в Украине

В НБУ допустили вероятность, что из-за непредвиденных экономических шоков в Украине возможны краткосрочные скачки цен. Однако инфляцию собираются возвращать в нужные рамки.

Возможен и другой сценарий: когда инфляция будет слишком падать. Если для простых граждан стабильные цены это хорошо, то для экономики в целом – не сильно. Умеренная инфляция (до 5-6%) сохраняет деловую активность и оживляет кредитование. А вот "застой" в ценах сказывается на прибыли бизнеса и может помешать выполнению государственного бюджета.

Если инфляция будет падать, НБУ собирается снижать учетную ставку. Учетная ставка определяет стоимость денег, в частности кредитов в банках. Бизнес, видя, что кредиты дают на более выгодных условиях, будет активнее занимать деньги и тратить их на развитие, в том числе покупать различные товары. А на товары, на которые есть спрос, цены обычно поднимаются. Следовательно, это и будет целью НБУ – повышение инфляции до определенного уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля правления Нацбанка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений – на уровне 6%.

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