В НБУ объяснили, почему в Украине резко подорожал доллар

Резкий рост курса доллара, который произошел в Украине в течение последних двух недель, в НБУ объяснили психологическими факторами.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб в четверг, 23 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сологуб сказал, что Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными. Они происходят из-за различных факторов. Иногда – это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, порой – это объясняется психологическими факторами.

"На этот раз мы видим, что природа колебаний последних недель – психологическая. Например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля об увольнении Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал $150 млн", – сказал Сологуб.

Он добавил, что в последние дни также наблюдается рост спроса на валюту из разных источников – валюту покупает как населения, так и бизнес.

"Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет. Наоборот – ситуация достаточно благоприятная. Поэтому колебания в первую очередь связаны с заявлениями о том, что гривня будет ослабевать", – пояснил Сологуб.

Он добавил, что за последние три дня НБУ продал $350 млн долларов. Тогда как в марте, в начале карантина, для сглаживания курса приходилось продавать такую сумму за день.

"НБУ по-прежнему, будет сглаживать избыточные колебания", – заявил Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 23 июля, вырос и установился на уровне 27,77 грн (+11 коп.). Справочный курс евро составил 32,18 грн (+51 коп.).