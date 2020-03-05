В налоговой службе сообщили о рекордных поступлениях в бюджет Украины

В феврале 2020 года в сведенный бюджет Украины (государственный и местные) поступило 62,6 млрд гривен налогов. Это на 10,5 млрд грн, или на 20,1 % больше, чем в феврале предыдущего года.

Об этом сообщили в отчете на сайте Госналоговой службы в четверг, 5 марта. Там уточнили, что в госбюджет поступило 38,2 млрд грн. Это на 8,2 млрд грн (27,2%) більше, чем год назад.

А местные бюджеты получили 24,4 млрд гривен. Это на 2,3 млрд грн (10,5%) больше, чем в феврале 2019 года.

Налоги в Украине

Всего в январе-феврале 2020 года в сводный бюджет поступило 106,4 млрд гривен налогов. Это на 16,6% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Налоги в Украине ГНС

Больше всего в этой сумме пришлось на налоги на доходы с физлиц. Они заплатили 44,2 млрд грн. "Такой прирост обеспечен не только за счет налогообложения заработной платы, но и других источников доходов физических лиц. Это свидетельствует об изменении подхода к администрированию этого бюджетообразующего налога", – сказал глава ГНС Сергей Верланов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

Ранее глава налоговой Сергей Верланов заявил, что по итогам февраля ДПС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых отвечает ДПС, составили 37,1 млрд грн.

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