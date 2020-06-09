МВФ даст Украине $5 млрд: совет директоров принял решение

Совет директоров МВФ вторник, 9 июня, принял решение о выделении Украине $5 млрд по новой 18-месячной программе финансирования.

Средства направят на помощь Украине в борьбе с последствиями COVID-19. О решении МВФ сообщил бывший министр экономики Тимофей Милованов в Facebook, отметив, что "программа открывает доступ к другому финансированию".

Заседание по Украине в МВФ imf.org

"Это позволит закрыть потребности бюджета и пройти экономический кризис этого года с минимальными потерями", – написал он.

"Политики будут говорить о сдаче суверенитета, о дефолте и реструктуризации, об эмиссии, о внешнее управление. Все это ерунда. У политиков нет идей, а критиковать нужно. Заем в МВФ на этот раз это только и есть – заем. По низким процентам. Какой нам нужен во время кризиса. Все остальное – популизм и манипуляции", – заявил Милованов.

Фейсбук Тимофея Милованова

Экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец в Facebook также подтвердил, что сделка состоится.

Фейсбук Владимира Компанийца

На что Украина будет тратить деньги

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что транш от МВФ потратят на поддержку экономики, которая пострадала от пандемии коронавируса.

"Новое соглашение направлено на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформы с целью уменьшения основных уязвимостей", – комментировала Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

Первый транш в размере 1,9 млрд долларов планируется выделить сразу же после одобрения программы советом директоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, для получения нового кредита от МВФ Украина должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу. Кроме того, есть условия, которые касаются медицинской реформы и работы государственных предприятий.

Благодаря кредиту Международного валютного фонда Украина сможет профинансировать дефицит государственного бюджета. Первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.