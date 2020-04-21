Глава МВФ предупредила страны о новой угрозе из-за коронавируса

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что прогнозы, называвшие нынешний кризис "крупнейшим со времен Великой депрессии", должны быть скорректированы в худшую сторону.

Об этом она написала в блоге на сайте МВФ. "Прогноз неутешителен. Мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится в масштабах, которых мы не видели со времен Великой депрессии", – говорится в сообщении.

МВФ

В МВФ считают, что пик пандемии еще не пройден, а потому ситуация только ухудшится.

"И МВФ, как и нашим странам-членам, возможно, придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта, чтобы подумать, могут ли потребоваться исключительные меры в этом исключительном кризисе", – написала Георгиева.

Чтобы смягчить удар, крупнейшие страны уже потратили миллиарды долларов. Эти деньги идут на удешевление кредитов, стимулирование спроса и непосредственно борьбу с коронавирусом. А вот беднейшим странам потребуется особенно большая помощь.

"Для наших самых бедных членов нам нужно гораздо больше льготного финансирования. Поскольку пик вспышки еще впереди, многим экономикам потребуются значительные финансовые расходы для преодоления кризиса в области здравоохранения и минимизации банкротств и потери рабочих мест при одновременном росте потребностей во внешнем финансировании", – написала Георгиева.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

В Украине кризис закончится уже в 2021 году. После спада экономики ВВП может вырасти сразу на 3,6%. Такой прогноз составили в МВФ.

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