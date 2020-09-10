В МВФ не смогли назвать дату нового транша Украине, а Беларуси отказали в $900 млн

Международный валютный фонд затрудняется назвать дату миссии в Украину для транша stand by.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", представитель МВФ Джерри Райс на брифинге заявил, что дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

"Я не могу дать даты миссии по первому ее пересмотру", – сказал он.

По словам Райса, поддержание независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда – это предварительное условие текущей программы поддержки МВФ.

Кроме того он отметил, что переговоры между самопровозглашенной властью в Беларуси и Фондом о предоставлении стране финансовой помощи закончились провалом. Беларусь претендовала на $900 млн.

"Соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности", – подчеркнул Райс.

Он добавил, что камнем преткновения стал инструмент для ускоренного финансирования, в рамках которого финансовый институт оказывает помощь государствам, пострадавшим от распространения COVID-19. При том, что этот механизм не содержит никаких жестких условий, но для его использования нужны гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер для борьбы с вирусом и восстановления экономической стабильности.

В результате Беларусь отказалась гарантировать следование "мерам по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является стандартной процедурой для всех стран", претендующих на средства МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 12 июня получила первый транш МВФ в рамках новой программы stand-by в сумме $2,1 млрд.

В Кабинете министров ожидают получить второй транш от МВФ до конца 2020 года.

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