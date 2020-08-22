В МВФ напомнили Украине условия нового транша, но до сих пор не определили даты

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, для получения нового транша нужно завершить реформы таможенной и налоговой служб, утвердить план работы с "плохими" (те, которые не погашают вовремя) кредитами в банках.

Об этом представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал в комментарии hromadske. В Фонде до сих пор не определили даты визита в Киев и сроки выделения нового кредитного транша. "Дискуссии по выполнению параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили", – сказал Йоста Люнгман.

По его словам, сейчас продолжаются дискуссии с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также экономической и финансовой политики государства.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", – добавил Люнгман.

Новый меморандум с МВФ был подписан президентом Украины, премьер-министром, министром финансов и главой НБУ в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand-by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL:

решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.

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