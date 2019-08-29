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В Минфине заявили о стремительном росте госдолга Украины

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Размер государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2019 года увеличился на $2,04 млрд – до $82,4 млрд. Рост составил 2,55%.

Об этом говорится в отчете на сайте Министерства финансов. При этом на долю заимствований у зарубежных кредиторов приходится 60,28% ($49,67 млрд), а внутренним государство должно $32,72 млрд (39,72%).

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Разбивка по видам долга следующая:

  • государственный долг Украины – $72,22 млрд (87,65% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга);

  • государственный внешний долг – $39,93 млрд (48,46% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга);

  • государственный внутренний долг – $32,29 млрд (39,19% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга);

  • гарантированный государством долг Украины – $10,17 млрд.

"В течение июля 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 35,65 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $2,04 млрд", – сообщают в Минфине.

За месяц госдолг Украины вырос на $2 млрд

За месяц госдолг Украины вырос на $2 млрд

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа стало известно, что Министерство финансов по итогам прошедших суток привлекло 1,97 млрд гривен на аукционах облигаций внутреннего государственного займа. Большую часть составили поступления от 2-летних ОВГЗ.

Всего в 2019-м Министерство финансов Украины запланировало взять в долг 345,9 млрд грн. При этом, как отчитались в ведомстве, только за первые семь месяцев они уже успели одолжить 255,3 млрд грн.

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Читайте все новости по теме "Финансовая помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Финансовая помощь Украине
Место
Украина
Теги
долги кредит
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Тут неделю назад мне один вислоухий доказывал что ВВП Украины растет небывалыми темпами. Рагульская экономика она такая, что ввп, что госдолг , разницы нет.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Xoзяин Xoxлов, Да, до лаптеногих $482,4 млрд долга нам еще расти и расти.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Внешний долг России за последние три месяца увеличился на 2,9%, или на $13,5 млрд. К 1 июля 2019 года он составил $482,4 млрд, сообщил Банк России. Подробнее на РБК: https://quote.rbc.ru/news/article/5d274e8f9a794788516cd7c8
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
В 1991 году, когда Украина вырвалась из тысячелетнего рабства у нее не было долгов. До чего Путен за 28 лет страну довел.
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