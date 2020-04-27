В Минфине запретили чиновникам говорить о дефолте и возврате ПриватБанка – СМИ
Министерство финансов Украины составило "черный" список слов, которые нельзя употреблять чиновникам в публичных высказываниях о госдолге. Под запрет попали и фразы, связанные с бывшими владельцами ПриватБанка.
Также рекомендовано не комментировать прогнозы экономического и финансового состояния Украины. Об этом говорится в документе министерства, передают "Українські новини".
Какие слова и фразы попали под запрет
дефолт;
технический дефолт;
реструктуризация;
репрофайлинг;
критический уровень резервом и Единого казначейского счета;
проблемы с ликвидностью;
рецессия;
упадок экономики;
отмена национализации ПриватБанка;
компромисс с бывшими владельцами ПриватБанка.
Также рекомендовано не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.
В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах. Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций возможно давать лишь по согласованию с Министерством финансов, советниками этого ведомства и юристами. Рекомендовано никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости.
Также рекомендовано не давать комментариев относительно каких-либо прогнозов экономического и финансового состояния Украины.
В рекомендациях отмечено, что комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.
Как это объяснили
Авторы документа боятся, что нарушение этих рекомендаций может привести к тому, что инвесторы начнут распродавать долговые облигации Украины, ухудшится кредитный рейтинг государства, а новые кредиты станут существенно дороже.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка из-за давления на судей.