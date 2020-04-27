В Минфине запретили чиновникам говорить о дефолте и возврате ПриватБанка – СМИ

Министерство финансов Украины составило "черный" список слов, которые нельзя употреблять чиновникам в публичных высказываниях о госдолге. Под запрет попали и фразы, связанные с бывшими владельцами ПриватБанка.

Также рекомендовано не комментировать прогнозы экономического и финансового состояния Украины. Об этом говорится в документе министерства, передают "Українські новини".

Распоряжение Минфина

Какие слова и фразы попали под запрет

дефолт;

технический дефолт;

реструктуризация;

репрофайлинг;

критический уровень резервом и Единого казначейского счета;

проблемы с ликвидностью;

рецессия;

упадок экономики;

отмена национализации ПриватБанка;

компромисс с бывшими владельцами ПриватБанка.

Также рекомендовано не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.

В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах. Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций возможно давать лишь по согласованию с Министерством финансов, советниками этого ведомства и юристами. Рекомендовано никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости.

Также рекомендовано не давать комментариев относительно каких-либо прогнозов экономического и финансового состояния Украины.

В рекомендациях отмечено, что комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.

Как это объяснили

Авторы документа боятся, что нарушение этих рекомендаций может привести к тому, что инвесторы начнут распродавать долговые облигации Украины, ухудшится кредитный рейтинг государства, а новые кредиты станут существенно дороже.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка из-за давления на судей.

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