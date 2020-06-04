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5 июня • обновлено в 00:38
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В Минфине расписали, на что потратят деньги МВФ

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Благодаря кредиту Международного валютного фонда Украина сможет профинансировать дефицит государственного бюджета. Первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.

Об этом 4 июня в эфире программы "Право на владу" заявил министр финансов Сергей Марченко. Он уточнил, что часть денег будет направлена на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.

В Минфине расписали, на что потратят деньги МВФ

"Без этих денег можно было бы рассуждать: напечатать их, другие вещи. Но я откровенно скажу, что эти средства были заложены в бюджете", – подчеркнул Марченко.

Также министр напомнил, что помимо кредита МВФ Украина получит макрофинансовую помощь 1,2 млрд плюс 0,5 млрд евро и кредит от Всемирного банка – около 1 млрд долл.

По его словам, благодаря этому страна пройдет сложный период.

Как сообщал OBOZREVATEL, меморандум с МВФ среди прочего предусматривает повышение тарифов на газ для населения, расширение полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", сохранение основных положений медицинской реформы.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
транш МВФ
Персона
Сергей Марченко (чиновник)
Место
Украина
Теги
Министерство финансов МВФ
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