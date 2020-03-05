Главная Новости
5 марта • обновлено в 17:19
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Маркарова представила нового министра финансов Уманского

2.3т
Читать материал на украинском

В Министерстве финансов Украины официально представили нового руководителя – Игоря Уманского.

Об этом сообщили в четверг, 5 марта, на сайте Минфина. Также о передаче дел Уманскому в Facebook написала бывшая глава министерства Оксана Маркарова.

"Передала дела новому министру и пожелала Игорю Уманскому успеха!" – написала Маркарова.

Маркарова передала дела Уманскому

Маркарова передала дела Уманскому

facebook.com / Оксана Маркарова

Напомним, у нового министра интересная биография. Ему 45 лет, родился в городе Припять Киевской области. По образованию экономист. Как чиновник успел поработать при президентах Леониде Кучме, Викторе Ющенко, Викторе Януковиче и Петре Порошенко (был его советников с с 2015 по 2019 годы).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Андрей Довгань
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги