Маркарова представила нового министра финансов Уманского

В Министерстве финансов Украины официально представили нового руководителя – Игоря Уманского.

Об этом сообщили в четверг, 5 марта, на сайте Минфина. Также о передаче дел Уманскому в Facebook написала бывшая глава министерства Оксана Маркарова.

"Передала дела новому министру и пожелала Игорю Уманскому успеха!" – написала Маркарова.

Маркарова передала дела Уманскому facebook.com / Оксана Маркарова

Напомним, у нового министра интересная биография. Ему 45 лет, родился в городе Припять Киевской области. По образованию экономист. Как чиновник успел поработать при президентах Леониде Кучме, Викторе Ющенко, Викторе Януковиче и Петре Порошенко (был его советников с с 2015 по 2019 годы).

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку, стало известно 29 февраля.

Сам Гончарук заявлял, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опровергал.

4 марта Гончарук написал заявление о своей отставке. Верховная Рада проголосовала за его освобождение.

По данным соцопросов, 44% украинцев высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% – против.

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