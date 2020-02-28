Милованов и Маркарова поспорили за 90 млрд грн: в чем суть

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что правительство даст 90 млрд гривен на поддержку промышленности и аграриев. В ответ министр финансов Оксана Маркарова предложила просто снизить налоги.

"Мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро в последующие 3 года. Для сравнения – в этом и прошлых годах поддержка примерно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в 8 раз. Вся поддержка будет разделяться по современным лучшими практиками и будет решать проблемы в тех направлениях, где не работают рынки", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Поддержка промышленности

На что собираются выделить деньги

Аграриям – 45,5 млрд грн:

Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей - 40,9 млрд грн;

Фонд частичного гарантирования кредитов - 3,12 млрд грн;

Кредиты фермерским хозяйствам - 1,5 млрд грн.

Экспорт (повышение экспортного потенциала страны) – 12,41 млрд грн:

Поддержка и продвижение экспорта - 410 млн грн;

Экспортно-кредитное агентство - 6,0 млрд грн;

Компенсация процентов по кредитам экспортеров - 6,0 млрд грн.

Промышленность – 32,65 млрд грн:

Развитие авиастроения – 16,9 млрд грн;

Компенсация кредитов за приобретение производственного оборудования – 6,0 млрд грн;

Софинансирование проектов смарт-специализации регионов – 6,75 млрд грн;

Создание Фонда энергоэффективности в промышленности – 3,0 млрд грн.

"По годам сумма господдержки составляет: 26 млрд – на 2021 год, 31 млрд – на 2022 год, 33 млрд – на 2023 год. Всего более 90 млрд грн", – написал Милованов.

Промышленность

В ответ министр финансов Маркарова предложила снизить налоги для всей промышленности, а не тратить деньги на избранных.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) –это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", – написала Маркарова.

Комментарий Маркаровой

Как сообщал OBOZREVATEL, задержка с принятием закона о рынке земли может обойтись Украине минимум в $400 млн. Причина в том, что от этого документа зависит получение кредита от МВФ, а также около $1 млрд от Всемирного банка и 500 млн евро помощи от Евросоюза. Без этих денег Украине придется искать средства в других местах.

В 2019 году экономика Украины выросла на 3,2%, что больше, чем предполагалось изначально. А инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1%. При этом государство провалило план по доходам от приватизации (получило в 31 раз меньше, чем планировалось), но рекордно сократила безработицу. Правда, этому "помог" массовый выезд украинцев на заработки за границу. А приток инвестиций из-за рубежа оказался почти в 3 раза меньше, чем в Беларуси.

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