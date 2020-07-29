В правительстве дали прогноз, как в Украине вырастут цены и зарплаты в 2021 году

Как в Украине вырастут цены и зарплаты в 2021 году . Коллаж Обозревателя

По прогнозу Минэкономики, ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,6%, тогда как цены увеличатся на 7,3%.

Такие данные содержатся в проекте прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, который Кабмин собирается утвердить на заседании в среду, 29 июля.

Ожидается, что в 2022 году рост экономика Украины вырастет на 4,3%, а рост цен составит 6,2%.

Что будет с зарплатой

Рост средней зарплаты (до вычета налогов) ожидается таким:

2021 – 13362 грн;

2022 – 15414 грн;

2023 – 17169 грн.

Как Украина будет торговать

Рост экспорта в 2021 году ожидается на 2,9% и на 6,4% в 2022 году. А рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Дефицит торгового баланса (разница между суммарной стоимостью проданных за рубеж товаров и ввезенных в страну) составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика Украины в 2020-м может упасть на 8-10%, уже сейчас на это указывает масштабный спад производства и сокращение доходов целого ряда сфер.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

ВВП Украины в январе-мае 2020 года из-за пандемии COVID-19 сократился на 5,9%.