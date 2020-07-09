В Минэкономики подсчитали, на сколько упал ВВП Украины во время карантина

В Украине во время карантина упал ВВП. коллаж Обозревателя

ВВП Украины в январе-мае 2020 года из-за пандемии COVID-19 сократился на 5,9%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности, который был опубликован на сайте Министерства экономики в четверг, 9 июля.

"По итогам января-мая 2020 году сокращение сводного индекса производства составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле 2020 года). Соответственно сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что смягчение карантина, а также решения правительства, направленные на смягчение воздействия пандемии, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста в конце 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика Украины в 2020-м может упасть на 8-10%, уже сейчас на это указывает масштабный спад производства и сокращение доходов целого ряда сфер.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.