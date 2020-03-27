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27 марта • обновлено в 06:13
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В МФВ анонсировали увеличение кредита для Украины: названы условия

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В Международном валютном фонде заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и земельной реформы страна получит новый кредит даже в больших размерах, чем предполагалось.

Соответствующее заявление появилось на сайте МВФ вечером 26 марта. Директор-распорядительница фонда Кристалина Георгиева отметила "очень хороший прогресс" в переговорах с украинской властью.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", – подчеркнула она.

В МФВ анонсировали увеличение кредита для Украины

В МФВ анонсировали увеличение кредита для Украины

Напомним, ранее была обусловлена сумма кредита в $5,5 млрд. Следовательно, условия кредитования могут улучшить или же лимит увеличат.

Отметим, закон о банках предполагает окончательный запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам, возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
кредитование Украины
Персона
Кристалина Георгиева
Место
Украина
Тег
МВФ
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Великое Украинское Экономическое Чудо
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не давай те им ни копейки,все равно проскачут)))
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Шурец Шурик
Шурец Шурик
Oleg Oleg, и отдавать они не умеют и не хотят...
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