В Международном валютном фонде заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и земельной реформы страна получит новый кредит даже в больших размерах, чем предполагалось.

Соответствующее заявление появилось на сайте МВФ вечером 26 марта. Директор-распорядительница фонда Кристалина Георгиева отметила "очень хороший прогресс" в переговорах с украинской властью.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", – подчеркнула она.

В МФВ анонсировали увеличение кредита для Украины

Напомним, ранее была обусловлена сумма кредита в $5,5 млрд. Следовательно, условия кредитования могут улучшить или же лимит увеличат.

Отметим, закон о банках предполагает окончательный запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам, возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе

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