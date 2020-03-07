В Крыму отказались от воды из материковой части Украины: испугались, что их отравят

Глава "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров откажется от питьевой воды из материковой части Украины в любом случае, так как ее могут специально отравить.

Об этом руководитель не легитимного законодательного органа заявил в комментарии "РИА Новости". "Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", – считает он. Кроме того, Константинов подчеркнул, что вода из Украины может быть опасна, так как с помощью нее крымчан якобы "могут травить какими-то химикатами и еще чем-то".

Вода в Крым

Отметим, в аннексированном Россией Крыму взлетели цены на продукты питания, а вода, которая раньше поступала с материковой части Украины, оказалась в дефиците .В Аянском водохранилище осталось 700 тысяч кубометров при обычном объеме 3 миллиона кубометров. В Партизанском – 11,4 миллиона кубометров при проектной вместимости 34,4 миллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

Позже Шмыгаль открестился от своих слов, заявив, что вода не поступит в Крым до возвращения полуострова Украине.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", – отметил премьер.

"Власти" оккупированного Крыма сообщили, что полуострову не стоит полагаться на поставку воды из Украины, несмотря на заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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