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7 марта • обновлено в 12:46
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/ Mакроэкономика

В Крыму отказались от воды из материковой части Украины: испугались, что их отравят

1.4т
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Глава "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров откажется от питьевой воды из материковой части Украины в любом случае, так как ее могут специально отравить.

Об этом руководитель не легитимного законодательного органа заявил в комментарии "РИА Новости". "Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", – считает он. Кроме того, Константинов подчеркнул, что вода из Украины может быть опасна, так как с помощью нее крымчан якобы "могут травить какими-то химикатами и еще чем-то".

Вода в Крым

Вода в Крым

Отметим, в аннексированном Россией Крыму взлетели цены на продукты питания, а вода, которая раньше поступала с материковой части Украины, оказалась в дефиците .В Аянском водохранилище осталось 700 тысяч кубометров при обычном объеме 3 миллиона кубометров. В Партизанском – 11,4 миллиона кубометров при проектной вместимости 34,4 миллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

  • Позже Шмыгаль открестился от своих слов, заявив, что вода не поступит в Крым до возвращения полуострова Украине.

  • "В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", – отметил премьер.

  • "Власти" оккупированного Крыма сообщили, что полуострову не стоит полагаться на поставку воды из Украины, несмотря на заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Тема
Блокада Крыма
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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Si Kal
Si Kal
Пей мочу,уплюток.
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кирик вадим
кирик вадим
Да да, помним, в идеологии рашизма ничего не меняется - и апельсины наколотые, и вода отравленная, и мальчики распятые
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