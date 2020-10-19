В Крыму острая нехватка воды не только из-за засухи: активистка назвала главную причину

Острая нехватка питьевой воды во временно оккупированном Крыму связана не только с засухами, но и в том числе с перенаселением полуострова россиянами.

Об этом OBOZREVATEL сказала крымская активистка и публицист Лариса Волошина. По ее словам, особенно остро эта проблема стоит в самых больших городах – Симферополе и Севастополе.

"До оккупации в Крыму проживало 2 млн человек, а теперь – 3 млн. В Севастополе жило 20 тысяч человек, а сейчас уже 55 тыс. Это тоже влияет на природные ресурсы", – отметила Волошина.

По словам публициста, к тому же в Крыму все лето длился активный туристический сезон. В период водного кризиса и пандемии "ковида" Крым посетило 3,5 млн туристов. А в Севастополе открыли госпиталь для лечения коронавируса у всех российских военных, в том числе и на кораблях.

"С одной стороны россияне на весь мир жалуются, что нет воды, а с другой – продолжают завозить людей на лечение, отдых и на военную службу, перенаселяя таким образом весь полуостров", – отметила Волошина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму усугубилась проблема с нехваткой воды. Появились показательные фото водохранилищ.