В Крыму массово закрылись российские банки, осталось всего несколько и они под санкциями

В аннексированном Крыму закрылись 30 из 36 российских банков. А те, что остались на полуострове, находятся под санкциями.

Об этом говорится в материале Blackseanews. Государство-оккупант планировало использовать украинские финансовые учреждения для смягчения проблем "переходного периода". Однако ни один из украинских банков, который имел обособленные подразделения на территории Крыма, не предоставил согласие продолжать работу на оккупированной территории в соответствии с законодательством РФ.

За период оккупации Крыма в разные времена начинали работу 34 российских банка. Кроме того, под российскую юрисдикцию перешли 2 местные банки (всего 36). На сегодня 28 банков лишились лицензий. Из них 5 банков уже ликвидированы, 23 находятся в процедуре банкротства.

2 российские банки, которые оставили Крым, еще работают на территории РФ. По состоянию на 1 сентября 2020 году на полуострове осталось 6 действующих банков РФ. Все они находятся под международными санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.