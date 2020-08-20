В Кремле подсчитали убытки от падения цен на нефть

Потери российского бюджета от падения цен на нефть по итогам первого полугодия составили 1,46 трлн рублей (около $19 млрд).

Поступление нефтедолларов упало на 30%. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Счетной палаты РФ, в среду, 19 августа.

"Из 9,09 трлн рублей за январь-июнь 2020 года нефтегазовые доходы составили только 2,66 трлн рублей (1,78 трлн рублей за I квартал + 0,88 трлн рублей за II квартал), сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,46 трлн рублей", – говорится в документе.

Доходы от продажи нефти в РФ ach.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы России от продажи нефти в мае 2020 года из-за нефтяной войны упали в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года – до $3,6 млрд.