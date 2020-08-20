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В Кремле подсчитали убытки от падения цен на нефть

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
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Убытки России от падения цен на нефть

Убытки России от падения цен на нефть.

Потери российского бюджета от падения цен на нефть по итогам первого полугодия составили 1,46 трлн рублей (около $19 млрд).

Поступление нефтедолларов упало на 30%. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Счетной палаты РФ, в среду, 19 августа.

"Из 9,09 трлн рублей за январь-июнь 2020 года нефтегазовые доходы составили только 2,66 трлн рублей (1,78 трлн рублей за I квартал + 0,88 трлн рублей за II квартал), сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,46 трлн рублей", – говорится в документе.

Доходы от продажи нефти в РФ

Доходы от продажи нефти в РФ ach.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы России от продажи нефти в мае 2020 года из-за нефтяной войны упали в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года – до $3,6 млрд.

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