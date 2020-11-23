В Казначействе Украины "зависли" 3 млрд гривен на защищенные расходы

Размер неоплаченных финансовых обязательств в Украине достиг 9,4 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта. Он привел цифры по состоянию на 23 ноября, ссылаясь на оперативные данные Казначейства.

3 млрд гривен из этой суммы касаются защищенных расходов (оплата труда, соцобеспечения, обслуживание госдолга, коммунальные услуги, межбюджетные трансферты и т.п.).

"Это максимум с начала года и +2 млрд к показателям предыдущей недели", – написал Кухта.

Он считает, что Украине необходимо быстрое возобновление сотрудничества с МВФ, "которое откроет доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы".

"Кроме бюджета, необходимо запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство", – отметил Кухта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2020 год в Украине может закончится с "дырой" в бюджете (разницей между запланированными и фактическими доходами) в размере около 150 млрд гривен.