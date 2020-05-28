В Госказначействе рассказали о провале выполнения бюджета Украины

За первые четыре месяца 2020 года Украина не смогла выполнить запланированные показатели государственного бюджета. На это повлияла экономическая ситуация в стране и коронакриза.

Об этом сообщили в Государственной казначейской службе Украины. Зокрема.доходы госбюджета снизились на 119,7 млрд грн, а расходы увеличены на 82,4 млрд грн. В том числе создан фонд борьбы с болезнью COVID-19 и его последствиями в объеме 64,7 млрд гривен.

При этом, с целью сбалансирования бюджетных показателей предельный размер дефицита увеличен до 298,4 млрд гривен.

бюджет Украины

Меньше, чем в 2019 году

За четыре месяца бюджет получил 314,8 млрд грн, что на 7,7 млрд грн, или на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В общий фонд поступило 274,1 млрд грн, что на 8,2 млрд грн, или на 2,9% меньше чем за аналогичный период 2019 года.

Также была провалена доходная часть общего фонда – за четыре месяца она выполнена на 86,1%, что на 44,2 млрд грн меньше плана.

За январь-апрель 2020 года возмещено НДС в сумме 51,5 млрд грн.

Кассовые расходы Государственного бюджета Украины за январь – апреля 2020 года составили 340,1 млрд грн, в том числе общего фонда – 309,2 млрд грн, что составляет 87,6% плана отчетного периода.

За счет возврата кредитов в бюджет поступило 2,2 млрд грн, в том числе в общий фонд – 2,1 млрд гривень.

За январь-апрель 2020 года предоставлено кредитов из государственного бюджета в сумме 1,2 млрд грн, в том числе по общему фонду – 0,2 млн гривен.

Дефицит бюджета за этот период – 24,3 млрд грн, в том числе общего фонда – 33,2 млрд гривен.

Госдолг

В январе – апреле 2020 погашение основной суммы долга госбюджета составило 71,3 млрд гривен. Погашение внутреннего долга равнялось 63 млрд грн, внешнего долга – 8,3 млрд гривен. Также Украина позаимствовала 109,1 млрд грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к новым условиям – мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.

Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет (предусматривают урезание львиной доли доходов и расходов).

По итогам апреля 2020 года государственный бюджет Украины был выполнен на 88,4% – казна недополучила 41,4 млрд гривен. Львиную долю денег не дала таможня.

В Украине дефицит бюджета превысил 58, млрд гривен. По состоянию на 25 мая он выполнен на 86,5%, а госдолг по итогам апреля превысил $81 млрд.