В Германии сделали резкое заявление в защиту "Северного потока-2" и обвинили критиков проекта

Министр экономики Германии Петер Альтмайер обвинил критиков газопровода "Северный поток-2" в непоследовательности. Он утверждает, что "газ предназначен не только для Германии, но и для многих стран Евросоюза".

Об этом он сказал в интервью Handelsblatt daily. "Проблематично каждые несколько месяцев подвергать сомнению проекты, которые были разработаны в течение последних десятилетий", – говорит министр.

Альтмайер обвинил критиков инвестиций в том, что они открыто не говорят о влиянии остановки строительства газопровода на поставки газа в Европу. "Мы все предполагаем, что объем газа, который Европа должна импортировать, увеличится", – поясняет он.

В то же время Альтмайер утверждает, что нельзя позволить себе энергетическую зависимость от Москвы. "Поэтому при необходимости вы должны иметь возможность заменить российский газ. Поэтому частные операторы построят терминалы СПГ на севере Германии. И, конечно же, в Германии мы по-прежнему уделяем внимание развитию возобновляемых источников энергии", – добавляет он.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

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