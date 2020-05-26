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26 мая • обновлено в 11:13
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В Германии прогнозируют глубочайшую рецессию экономики из-за коронавируса

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Правительство Германии из-за коронавируса прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию за весь послевоенный период.

Об этом сообщает издание DW. "Правительство ФРГ прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию за весь послевоенный период: ожидается, что объем ВВП сократится на 6,3 процента", – пишет издание.

Пандемия коронавируса сильно обрушила немецкую экономику. Объем ВВП Германии в первом квартале 2020 года сократился в квартальном исчислении на 2,2 процента. "Это самое сильное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии", – сообщило федеральное статистическое ведомство в понедельник, 25 мая.

В Германии прогнозируют глубочайшую рецессию экономики из-за коронавируса

Главными факторами, вызвавшими столь сильный обвал, стало снижение частного потребления на 3,2 процента и сокращение инвестиций в производство оборудования на 6,9 процентов в квартальном исчислении.

Кризис из-за коронавируса обрушил и немецкий экспорт, который снизился на 1,3 процента. Объем импорта сократился на 1,6 процента. Статистики отмечают, что поскольку строгие меры карантина начали действовать в Германии лишь с середины марта, последствия локдауна во втором квартале будут ощущаться еще сильнее, чем в первом.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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Тема
Мировой финансовый кризис
Место
Германия
Теги
кризис карантин
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