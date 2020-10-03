В Германии боятся остановки "Северного потока-2": эксперт назвал причину

Германия не выделила на строительство "Северного потока-2" ни одного евро, при этом в проекте принимают участие крупные немецкие компании. В случае, если газопровод остановят, властям будет сложно компенсировать им расходы.

Кроме того, если не будет достроен "Северный поток–2", то обесцениваются инвестиции, сделанные для реализации магистрального газопровода Eugal, так как этот газопровод уже полностью построен силами немецких компаний. Из-за этого Германия не может допустить остановку проекта, рассказывает в комментарии baltnews эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич.

"Согласие правительства Германии на то, что их газовыми проектами будет распоряжаться США, приведет к достаточно большому количеству исков", – заявил Марцинкевич порталу Baltnews. Он напомнил, что финансирование "Северного потока–2" в основном осуществляется за счет частных компаний, среди которых часть инвестиций принадлежат немецким.

"Государство Германия и правительство ФРГ не участвуют в проекте "Северный поток–2". В его финансировании не использовано ни одного евроцента из государственного бюджета. Финансирование осуществляется частными энергетическими компаниями, в связи с чем очень сложно понять, каким образом правительство Германии будет выстраивать с ними отношения в том случае, если проект не будет реализован", – объяснил эксперт.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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