В Европейском центробанке объявили о "разрушительных переменах" из-за коронавируса

Андрей Довгань Mакроэкономика 09:55, 6.07.2020 Обновлено: 09:58, 6.07.2020

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к глубоким изменениям в мировой экономике.

Об этом предупредила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщил "Интерфакс-Украина". По ее мнению, ускорится переход к цифровизации и автоматизации, цепочки поставок станут более короткими, а промышленность – более экологичной.

Чтобы финансировать трансформацию экономики, ЕЦБ придется какое-то время сохранять исключительно мягкую денежно-кредитную политику.

"Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным, причем больше всего в первые два года. Очевидно, что будет нанесен удар по занятости и производству, а в дальнейшем мы сможем надеяться на улучшение производительности", – сказала Лагард.

"Все это обязательно повлияет на потребительские цены. Возможно, сначала это будет дефляционное давление, а затем уже инфляционная динамика", – заявила она.

Согласно некоторым оценкам, цепочки поставок в мировой экономике станут короче примерно на 35%, а уровень роботизации увеличится на 70-75%.

Лагард отметила также быстрый рост онлайн-торговли в период кризисов, когда многие люди были вынуждены оставаться дома. Этот тренд, по ее мнению, будет усиливаться в ущерб традиционной торговле.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Лагард сказала, что страны Европы, вероятно, прошли тяжелейший этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом возможна серьезная вторая волна.

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