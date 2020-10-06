В ЕС заявили, что "не раздают деньги просто так", и похвалили Зеленского

Помощь Евросоюза Украине связанна с выполнением страной реформ, ведь ЕС не является банком и не раздает деньги просто так.

Об этом на пресс-конференции по результатам 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе во вторник, 6 октября, заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Трансляция выступления велась в сети.

"Помощь, которую мы предоставляем Украине – не без требований. Мы не являемся просто банком. Мы не просто организация, которая раздает деньги просто так. Мы хотим развить Украину как процветающую и защищенную страну. Действительно, наша помощь связанна с реформами, для того, чтобы разделять ценности, которые мы разделяем", – сказал он.

При осуществлении внутренних трансферов финпомощи, как добавил политик, Евросоюз также предъявляет требования к собственным членам.

"Я действительно хочу еще раз отметить: помощь, которую мы предоставляем Украине, это в наших интересах, и она связанна с реформами. Это является нашим требованием к Украине", – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель также похвалил президента Украины Владимира Зеленского, сказав, что тот продемонстрировал лидерство в продвижении очень важных реформ, особенно земельной, банковской и налогообложения.

"Реформы отыгрывают очень важную роль в повестке дня. Реформы очень тяжелые. Очень часто это очень мощный, очень сложный процесс. Я знаю это очень хорошо. Я думаю, что нам надо признать, что президент Зеленский продемонстрировал лидерство в продвижении очень важных реформ", – сказал Боррель.

Он добавил, что в борьбе с коррупцией у Украины также есть достижения, "например Высший совет юстиции".

"Там действительно надо еще что-то делать, но то, что вы уже начали делать с начала своего мандата, это очень поражает", – сказал европейский политик.

"Наше соглашение об ассоциации очень амбициозное и далеко идущее, которого мы еще ни с одним партнером не имеем", – добавил он.

По словам Борреля, на саммите стороны обсудили возможности соглашения об ассоциации Украины и ЕС, в частности цифровую экономику, содействие торговле, "зеленую экономику", реформу энергетического сектора.

"Ваш прогресс – это наш прогресс. Ваша безопасность – это наша безопасность. Макрофинансовая помощь – это часть этого партнерства, и мобилизация ресурсов, чтобы бороться с COVID-19 – это тоже часть нашего партнерства. У нас общие границы, общая история, общая культура и общие ценности", – сказал представитель Евросоюза.

Он подчеркнул, что украинский народ "много жертвует для своего процветания" и лучшего будущего, которое является частью европейского будущего.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также заверил в полной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Более детально о 22-м саммите Украина-ЕС читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, лидеры Европейского Союза заверили, что их санкции против России будут действовать до полного восстановления суверенитета Украины.