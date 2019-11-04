В бюджете Украины огромная дыра: стало известно, кто должен больше всех

В октябре 2019 года бюджет Украины недовыполнен по доходам почти на 10% или на 7,8 млрд гривен. А с начала года дефицит составил почти 88 миллиардов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, опубликованные на ее сайте. Самые большие "провалы" в отчислениях – у таможенных органов.

Так, по состоянию на 31 октября 2019 года в казну за месяц поступило 70,991 млрд гривен, тогда как по плану должно было быть на 7,835 млрд больше – 78,827 млрд грн. То есть бюджет выполнен на 90,1%

Соответственно ниже в октябре оказались доходы общего фонда (61,1 млрд при плане 68,6 млрд гривен) и специального (9,8 млрд против ожидавшихся 10,2 млрд грн).

С начала года (с января по конец октября) бюджет Украины оказался выполнен на 94,5%. Казна получила 810,742 млрд грн, тогда как план был собрать 857,916 млрд. Таким образом, дефицит составил 47,173 млрд гривен.

Самые большие недоимки по отчислениям в бюджет у таможенных органов. Так, за 10 месяцев они должны были отдать 299 млрд гривен, а по факту от них поступило 263 млрд – это 87,9% от суммы.

Бюджет Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года в Украине не выполнили план поступлений в бюджет на 7,8 млрд грн, при этом таможня отстает уже двенадцатый месяц подряд.

В июле 2019 года поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, а вот в целом с начала года образовался дефицит в 21,9 млрд грн.

В Украине в сентябре промышленность снизилась на 1,1% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.

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