В бюджете Украины образовалась огромная дыра: откуда возьмут деньги и кто пострадает

В Украине 2020 год может закончится с "дырой" в бюджете (разница между запланированными и фактическими доходами) в размере около 150 млрд грн. Чтобы залатать дыры, Кабмин предлагает получить за счет покупки банками облигаций государственного долга (на 20 млрд грн), еще около 30 млрд могут получить за счет отсрочки компенсации НДС.

Кроме того, такая ситуация может привести к тому, что из бюджета до конца года будут выделять средства только на защищенные статьи (пенсии, зарплаты, социальные выплаты), остальное же перенесут на следующий год. При этом Казначейский счет уже практически пуст. Об этом OBOZREVATEL рассказало несколько несвязанных между собой источников, которые присутствовали на заседании правительства.

Отметим, что проблемы с финансированием расходов были и в конце прошлого года. Тогда премьер-министр Алексей Гончарук (уже бывший) дал поручение Казначейству остановить все бюджетные программы, кроме защищенных статей. Деньги потеряли в первую очередь регионы, которые не успели прислать платежные поручения.

Такая ситуация может повториться и в текущем году. Отметим, бывший министр финансов Игорь Уманский оценивает возможный дефицит к концу года в размере 100 млрд грн. При этом по его оценкам под угрозой могут оказаться, в том числе, пенсии и зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 ноября 275 голосами приняли законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект, – "слуги народа" (209 голосов). В то же время ОПЗЖ, Европейская солидарность и "Голос" документ не поддержали.